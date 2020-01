Samsung Galaxy S9 en S9+: update naar Android 10 is vertraagd

Er is vertraging voor de update naar Android 10 voor de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+. Gebruikers van deze drie smartphones moeten langer wachten totdat ze de nieuwe functies kunnen gebruiken.

Galaxy S9: update komt later

Verschillende Samsung-toestellen hebben de update inmiddels ontvangen naar Android 10. De Galaxy S9 en S9+ horen hier nog niet bij, en dat zal ook nog even wat langer duren totdat deze op dat lijstje komen te staan. Eerder leek het te zijn dat Samsung de update voor de S9-serie in januari uit zou rollen, maar dat gaat niet meer gebeuren.

Samsung Duitsland heeft bevestigd dat de update inderdaad vertraagd is. Dit betekent dat Android 10 later naar de Galaxy S9 en S9+ komt. Op dit moment staat de indicatie op maart 2020. Android 10 zelf brengt een hoop verbeteringen zoals het donkere thema, verbeterde permissies en natuurlijk de One UI 2.0 skin.

