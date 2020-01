Samsung Galaxy S9 en S9+: update naar Android 10 in Nederland

Het leek er eerst nog even op dat Samsung de update naar Android 10 had uitgesteld voor de Galaxy S9-serie. Nu kunnen we je het goede nieuws mededelen; de uitrol van de update is gestart in Nederland!

Android 10 voor Galaxy S9

Zowel de Samsung Galaxy S9 als de Galaxy S9+ worden allebei bijgewerkt met een nieuwe update. Voor de twee smartphones staat de update naar Android 10 klaar. Samen met de update is beveiligingsupdate januari 2020 meegeleverd. De komst van de Android 10 update voor de Galaxy S9 is goed nieuws. Van de week leek het er volgens sommige bronnen op dat de update werd uitgesteld.

Theo, Mario, Henk en Jos laten ons weten dat hun Galaxy S9/S9+ voorzien is van de nieuwe update. De grootte van de update komt uit rond de 1,7GB. Dankzij Android 10 kun je gebruik maken van een reeks nieuwe features en mogelijkheden. Allereerst is er het volledig donkere thema. Verder kun je per app aangeven of deze (en zo ja, wanneer) toegang mag hebben tot je locatie. Ook zijn in Android 10 de notificaties verbeterd en levert Samsung de One UI 2.0 skin mee.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding als deze er voor jouw toestel is. Eventueel kun je ook handmatig controleren of er updates beschikbaar zijn. Hiervoor ga je naar instellingen > over het toestel > software-update.

