Samsung Galaxy S9 krijgt 100MB grote update: dit is er nieuw

Een nieuwe update wordt vanaf nu verspreid voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Beide smartphones hebben alweer een tijdje geen update ontvangen, maar toch is er ineens een update beschikbaar.

Update voor Galaxy S9

Heb je de Galaxy S9 nog voor het dagelijks gebruik, of ligt hij misschien al stof te happen? Gebruikers heeft de S9-serie nog steeds en Samsung is het toestel nog niet vergeten. De fabrikant rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+, zo laat Harry aan DroidApp weten. Dit voorjaar stopte de ondersteuning officieel voor de Galaxy S9-serie, maar dat betekent blijkbaar niet dat Samsung helemaal niet meer omkijkt naar deze reeks.

In maart werd de Galaxy S9-serie al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart, en dat is met deze update desondanks niet veranderd. Wel belooft de changelog van de update dat de algehele stabiliteit van functies wordt verbeterd, al blijft dit natuurlijk een algemeen verhaal. In de afgelopen tijd zijn verschillende oude smartphones van Samsung bijgewerkt met een GPS fix-update, en het is goed mogelijk dat dit ook de verbeteringen omvat. De update heeft een grootte van 96,11MB en wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy S9 en de Galaxy S9+.

Mocht jij wijzigingen opmerken na deze update, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Samsung Galaxy S9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend