Samsung Galaxy S9 van 4 jaar oud krijgt beveiligingsupdate maart

Een gloednieuwe update staat klaar voor de vier jaar oude Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Beide modellen ontvangen een nieuwe beveiligingsupdate.

Maart-update voor Galaxy S9

De Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ gaan alweer een tijdje mee. Alle twee de modellen werden in 2018 uitgebracht door de Koreaanse fabrikant. Ondanks dat deze smartphones alweer vier jaar oud zijn, is het nu tijd voor een nieuwe update. In verschillende landen werd de maart-update al uitgerold; nu is beveiligingsupdate maart 2022 beschikbaar in Nederland en België, zo meldt Harry aan ons.

Voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+ werd in november voor het laatst een update verspreid. We zien in de changelog dat de algehele stabiliteit van functies is verbeterd, al worden details niet gedeeld over wat dit precies inhoudt. De update is circa 215MB groot en kan vanaf nu gedownload worden voor de S9 en S9+. Je krijgt een melding als je de update kunt binnenhalen.

