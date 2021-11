Samsung rolt beveiligingsupdates uit voor Galaxy S9, S9+ en A32

Drie smartphones van Samsung worden voorzien van een nieuwe update. Bij de Galaxy S9-serie is dit de patch van november. Er staat ook een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor de Galaxy A32.

Updates voor S9 en A32

In de afgelopen dagen zijn meerdere Samsung-toestellen bijgewerkt met de nieuwe beveiligingsupdate van november 2021. Nu start de Koreaanse fabrikant met de volgende ronde. Dit betekent dat er voor een aantal andere toestellen ook een update beschikbaar is.

Allereerst is er nieuws voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Beide toestellen van ruim 3,5 jaar oud worden bijgewerkt met beveiligingsupdate november. Deze update van een kleine 120MB brengt geen verdere veranderingen of nieuwe functies, zo laat Pieter ons weten. De laatste update voor de S9 verscheen in augustus met de patch van die maand.

Galaxy A32

Ben je in het bezit van de Samsung Galaxy A32, dan is er eveneens goed nieuws te melden. Voor dit toestel wordt beveiligingsupdate oktober 2021 uitgerold. De update pakt naast de patches van Google, ook die van Samsung zelf aan. De update wordt vanaf nu verspreid, maar brengt geen verdere nieuwe functies. Krijg je de update binnen, dan verschijnt er een melding op je toestel.

