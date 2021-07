Samsung geeft Galaxy S10-serie vast juli-patch, update van juni voor Moto G8 Plus

Voor vier toestellen staat vanaf nu een nieuwe update klaar. De drie toestellen uit de Galaxy S10-serie worden bijgewerkt met een spiksplinternieuwe update, en voor de Moto G8 Plus van Motorola wordt ook een beveiligingsupdate verspreid.

Juli-update voor Galaxy S10

Samsung rolt in Nederland de allernieuwste beveiligingsupdate van juli uit voor de Galaxy S10-serie. Dit betekent dat deze binnengehaald kan worden op de Galaxy S10, Galaxy S10+ en de Galaxy S10e. Hiermee is Samsung er weer als de kippen bij, Google zelf zal de details en inhoud van deze update pas volgende week delen. Op dit moment weten we dus nog niet precies welke verbeteringen er door zowel Google als Samsung doorgevoerd zijn. Bovenop de patches van Google rolt Samsung doorgaans ook verbeteringen uit.

Moto G8 Plus

Andries laat aan DroidApp weten dat zijn Moto G8 Plus ook een update heeft ontvangen. Motorola rolt voor deze smartphone de beveiligingsupdate van juni 2021 uit. Zover bekend worden geen verdere veranderingen doorgevoerd met de update.

Als je de update kunt downloaden, ontvang je hierover een melding op je smartphone.

