Samsung rolt One UI 2.5 uit voor Galaxy A70, Tab A (2016) krijgt nieuwe patch

Samsung heeft voor twee apparaten een nieuwe update beschikbaar gesteld. Hier zit ook de in 2016 uitgebrachte Galaxy Tab A (2016) bij, die een nieuwe security-patch ontvangt.

Nieuwe updates voor Samsung

Allereerst is de Samsung Galaxy A70 de gelukkige die bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Gebruikers melden ons dat ze blij gemaakt worden met de One UI 2.5 update. Deze brengt verschillende nieuwe functies, waaronder ook Edge Screen. Andere verbeteringen hebben we voor je op een rij gezet in dit artikel. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld inzicht hoe sterk een WiFi-netwerk is, het verbeterde Always On Display met Bitmoji-stickers, verbeteringen in het toetsenbord en nog een aantal optimalisaties.

Galaxy Tab A (2016)

Goed nieuws is er ook voor de vier jaar oude Galaxy Tab A (2016), zo laat Theo ons weten. Deze tablet wordt bijgewerkt met de update van april 2020, wat natuurlijk de nieuwste update is. We vermoeden dat Samsung dit moment heeft aangegrepen om toch nog wat fixes uit te voeren. Mocht je wijzigingen merken na deze update, laat het ons dan zeker weten.