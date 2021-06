Samsung presenteert nieuwe Galaxy M32 en beschikt over enorme accucapaciteit

Samsung heeft een nieuw toestel aangekondigd in de M-serie. De Galaxy M32 is het nieuwste model in de familie. De smartphone is van de nodige gemakken voorzien, waaronder een flinke accucapaciteit.

Samsung Galaxy M32

Er is een nieuwe smartphone aangekondigd door de Koreaanse fabrikant. Het gaat om de Samsung Galaxy M32. Deze smartphone biedt een 6,4 inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Samsung promoot de helderheid van het beeldscherm; die komt namelijk uit op 800 nits, wat zeker erg netjes is voor een mid-end device. Aan de voorkant is een notch te vinden met een 20 megapixel front-camera. Achterop zien we een quad-camera met 64MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP lens.

De Samsung Galaxy M32 heeft een MediaTek Helio G80 processor. Daarbij vinden we 4/6GB aan werkgeheugen en is er 64/128GB opslagruimte beschikbaar. Er is Android 11 met de One UI 3.1 interface en ook levert Samsung het toestel met een enorme accu. Deze biedt een capaciteit van 6000 mAh en kan met 25W snel opgeladen worden. Samsung levert echter een 15W accu mee.

Voor nu lijkt het erop dat de Galaxy M32 niet naar Nederland komt. De smartphone is enkel nog voor India aangekondigd. Daar kost het toestel omgerekend zo’n 170 euro. Dit is een bedrag zonder heffingen en belastingen.