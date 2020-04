Samsung presenteert betaalbare Samsung Galaxy M11

Nadat we eerder al de Samsung Galaxy M21 te zien kregen, is het nu de beurt aan een goedkoper exemplaar. Het Koreaanse merk heeft de Samsung Galaxy M11 gepresenteerd. Wat heeft deze smartphone te bieden?

Samsung Galaxy M11 aangekondigd

De M-serie van Samsung is hier minder bekend dan in verschillende andere landen. Hoewel het niet uitgesloten is dat er één of meerdere modellen naar ons land komen, is van de nieuwe serie nog niets bekend of deze naar Europa komen. In ieder geval gaat Samsung vrolijk door met het aankondigen van nieuwe modellen in de Galaxy M-serie.

Nieuw is de Samsung Galaxy M11. Deze smartphone verschijnt met een 6,4 inch HD+ beeldscherm met een punch-hole. In deze opening zit een front-camera met een resolutie van 8 megapixel. Achterop zit een triple-camera; voorzien van een 13MP hoofdlens, 5MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor.

Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 450 processor, samen met een 3/4GB aan werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 10 met One UI 2.0. Ook is er een vingerafdrukscanner aan de achterzijde, een flinke 5000 mAh accu en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Prijzen van de Samsung Galaxy M11 zijn nog niet gedeeld. De M21 werd voor India aangekondigd met een prijs van 160 euro. Dit zal niet de prijs in Europa worden, aangezien er bij ons nog heffingen en belastingen overheen komen. We vermoeden dat de prijs iets boven de 200 euro uit gaat komen, mocht de telefoon überhaupt hier verschijnen. De Galaxy M11 verwachten we rond de 150-200 euro.