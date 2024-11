Smartphonegebruik beperken met onderstaande apps

Op ieder moment van de dag zie je buiten wel mensen met smartphones lopen. We zijn het helemaal gewend en niemand kijkt er ook meer van op. Juist als je het niet ziet, dan valt het meer op. Wanneer je bijvoorbeeld op een plek, zoals de sauna, bent waar smartphones verboden zijn of wanneer je een film uit de tijd voor het smartphone-tijdperk kijkt.

De smartphone heeft onze wereld veel moois gebracht, maar de keerzijde wordt steeds meer zichtbaar en wetenschappelijke onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat veel smartphonegebruik in verband staat met depressie, angst en nog veel meer andere problemen. Daarom zijn er, al is het weliswaar wat ironisch, apps in het leven geroepen die je smartphonegebruik helpen beperken.

En het probleem ligt natuurlijk niet bij de smartphone zelf, want dit is een handig object dat iets toevoegt aan je dagelijks leven. Maar het gaat om de verleidingen die ervoor zorgen dat je er ongezond lang opzit. Als de verleiding te groot is, kun je gelukkig je smartphonegebruik beperken met deze verschillende apps en dit artikel geven we je graag een overzicht van enkele populaire apps voor Android.

Offscreen

Iets verbieden heeft vaak geen zin. Je kunt immers ook je telefoon helemaal uitzetten, maar soms heb je hem toch nodig. De app OffScreen werkt goed in op je bewustzijn. Dat wil zeggen: als je even je smartphone aan het gebruiken bent, bijvoorbeeld in de pauze, dan is dit helemaal niet erg. Maar als je verder wilt leren of werken, dan moet je hem uiteindelijk ook weer wegleggen en daar zit juist het probleem, want voor je het weet zit je weer veel te lang op sociale media te scrollen.

De app Offscreen geeft met een melding aan wanneer het weer tijd is om aan het werk te gaan. Juist deze simpele melding hebben veel mensen vaak nodig. Dan nog even een algemene disclaimer: bij apps is het belangrijk om de privacy in de gaten te houden en let dus goed op de cookie consent. Ook als je zelf een app of website wilt maken, dan doe je er goed aan om een cookie consent manager te gebruiken.

AppBlock

De naam van de app verraadt het al een beetje: deze app gaat iets rigoureuzer te werk. Er zijn waarschijnlijk bepaalde apps waar je altijd weer naartoe gaat als je even niet verder komt met je studie of werk. Met de Appblock kun je simpelweg de apps voor een tijdje blokkeren, waardoor je productiever kan werken.

Flipd

Bewust worden van je eigen concentratieboog is ook erg belangrijk, want de een heeft simpelweg meer concentratievermogen dan de ander. Daarom is het soms raadzaam om te onderzoeken hoe lang jouw specifieke focus is. De app Flipd kan je daarbij helpen.

