Smartphonemarkt weer ingestort in Q3 2022, Apple ziet groei

Uit nieuwe cijfers over de smartphoneverkopen komt naar voren dat het in het afgelopen kwartaal niet heel best ging met de smartphoneverkopen. Behalve bij Apple, zij zien een bescheiden groei.

Smartphoneverkopen in Q3 2022

Onderzoeksbureau Omdia heeft cijfers naar buiten gebracht over de smartphoneverkopen in het derde kwartaal van 2022. In Q3 zagen fabrikanten voor het grootste deel wederom teleurstellende resultaten. Bij vrijwel ieder merk daalden de verkoopcijfers, behalve bij Apple. Samsung staat nog steeds bovenaan met het aantal verkochte toestellen; Apple staat op een tweede plaats en Xiaomi op drie.

In het derde kwartaal van 2022 zag Samsung het aantal verschepingen dalen met 7,4 procent in vergelijking met vorig jaar. In vergelijking met vorig kwartaal is het wel een lichte stijging van 3 procent. Van hier bekende merken zag de combinatie Oppo en OnePlus de grootste daling; min 18,9 procent. Xiaomi zag in vergelijking met vorig jaar het aantal verkopen dalen met 11,2 procent, Motorola met 7,3 procent. Motorola verkocht daarnaast ook 10,3 procent minder toestellen dan vorig kwartaal.

De enige fabrikant die een stijging zag, was Apple. Zij hebben onlangs de Apple iPhone 14-serie uitgebracht. Dat draagt ongetwijfeld bij aan het succes.

