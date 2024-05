Songfestival 2024 app uitgebracht: alle informatie van Eurovision

Vandaag is het zover, het Eurovisie Songfestival gaat vandaag van start. De komende week hoor je vanuit heel Europa verschillende nummers en het belooft weer een groots spektakel te worden. Wil je niets missen, dan is er de Songfestival app.

Songfestival app

Dit jaar doen 37 landen mee aan de 68e editie van het Eurovisie Songfestival. Het internationale spektakel vindt dit jaar plaats in de Zweedse stad Malmö. Vorig jaar won de Zweedse zangeres Loreen namelijk met het nummer ‘Tattoo’. Hiermee is het de zevende keer dat Zweden Eurovision Song Contest mag organiseren. Vanavond is de eerste voorronde, donderdag de tweede en zaterdag de finale. Nederland treedt donderdag op; dan mag Joost Klein zijn nummer ‘Europapa’ ten gehore brengen.

Met de Eurovision app heb je toegang tot alle gegevens en informatie rondom het zangspektakel. Op de startpagina vind je het laatste nieuws, waarbij je ook de social wall kunt bekijken met statusupdates. De Songfestival app geeft je verder toegang tot de streams van alle 37 nummers, interessante facts, video’s en meer.

Onderin beeld vind je de navigatiebalk. Vanaf hier heb je toegang tot de deelnemende landen. Per land krijg je informatie over de artiest, wat achtergrondinformatie, de songtekst en natuurlijk het nummer zelf. Verder vind je in de Eurovision app de optie om je eigen top 10 samen te stellen. Je kunt via de app ook stemmen, al is dit niet gratis.

Het Songfestival begint vanavond, om 21:00 uur.