Sonos kondigt Era 100 en 300-speakers aan; vervanging voor Sonos One

Denk je aan slimme speakers, dan denk je al snel aan het merk Sonos. Het audiomerk heeft nu twee nieuwe speakers uitgebracht, waarmee je van je muziek kunt genieten. Het zijn de Era 100 en de Era 300. Beide nieuwe modellen met nieuwe mogelijkheden, maar waar ook iets gemist moet worden.

Sonos Era 100 en 300

Het portfolio van Sonos is uitgebreid met de Sonos Era 100 en de Era 300. Om te beginnen de Sonos Era 100. Dit model zal de Sonos One aflossen en beschikt over een vergelijkbaar ontwerp met kleine veranderingen. De twee tweeters en een grotere midwoofer zorgen voor het stereogeluid. Daarnaast kun je ook deze weer koppelen met meerdere exemplaren en kun je hem laten samenwerken met een soundbar voor een nog betere geluidskwaliteit.

Opvallend is dat Sonos (voor nu) afscheid neemt van de integratie van de Google Assistent. Een reden hiervoor wordt niet genoemd. Wel liggen Sonos en Google al jarenlang in de clinch over patenten. Het is niet bekend of dit ook de oorzaak is van het ontbreken van de Assistent. De Sonos Era 100 is vervaardigd uit gerecycled plastic en zou ook makkelijk(er) te repareren moeten zijn. Vanaf 28 maart ligt het apparaat in de winkel voor een prijs die 50 euro hoger ligt dan zijn voorganger; 279 euro.

Sonos Era 300

Het tweede nieuwe apparaat is de Sonos Era 300. Een thuisbioscoop kan met deze speaker van geluid voorzien worden middels bijvoorbeeld Dolby Atmos, Sonos Arc en Beam. Middels de Trueplay-app kun je de speaker kalibreren voor een specifieke ruimte. De speaker moet alles bieden voor ruimtelijke audio. Er zijn zes krachtige drivers waarmee het geluid alle kanten opgestuurd kan worden. De akoestische architectuur is verpakt in de vorm van een zandloper. De Sonos Era 300 kan meerkanaals surround sound produceren en er is samengewerkt met de community van toonaangevende artiesten en makers, om zo de muziek te laten klinken zoals de artiest het bedoeld heeft, zo stelt de fabrikant.

De Sonos Era 300 komt vanaf 28 maart beschikbaar, met een prijskaartje van 499 euro. Goed om te weten is dat ook hier de Google Assistent-integratie ontbreekt.