JBL presenteert nieuwe in-ear headset met smart oplaadcase en vernieuwde speakers

Het portfolio van JBL is uitgebreid met meerdere nieuwe producten. We zien een nieuwe set earbuds, maar ook een nieuwe hoofdtelefoon, samen met een aantal nieuwe speakers. We zetten ze op een rijtje.

JBL met nieuwe producten

We kennen JBL van de vele audio-producten en aan die lijst worden nu een reeks nieuwe producten toegevoegd. We beginnen met de JBL Go 3 Eco, welke de nieuwe draagbare speaker is met waterbestendige behuizing. JBL belooft dat deze speaker het vijf uur uithoudt met één acculading. Daarbij is er ook nog de JBL Clip 4 Eco, eentje met eveneens een goede bass, een batterijduur van tien uur en ook goed draagbaar.

Wil je liever de muziek op je oren, dan is er de keuze uit twee nieuwe producten. We zien de JBL Tour Pro 2. Een headset met een smart oplaadcase, waarmee je op het 1,45 inch LED-scherm je muziek kunt beheren, de oordopjes aan kunt passen, oproepen, berichten en social media-meldingen binnenkrijgt en meer. Het apparaat kan 40 minuten in totaal het uithouden op een accu, inclusief laden via de case. Ook is er een nieuwe koptelefoon aangekondigd; de JBL Tour One M2. Deze moet de eigen koptelefoons overtreffen en komt met hybride True Adaptive ANC met JBL Pro-tuned drivers voor het beste geluid. De nieuwe koptelefoon kan het met ANC ingeschakeld 30 uur uithouden.

JBL brengt de JBL Tour Pro 2 en Tour One M2 uit in januari, voor 249 en 299 euro. Voor de JBL Go 3 kun je vanaf december naar de winkel hollen voor 39,99 euro, de Clip 4 komt ook dan uit en kost 59,99 euro.