JBL presenteert nieuwe draadloze oordopjes en Flip 6 Bluetooth-speaker aan

JBL is een bekende naam op het gebied van audio. De line-up aan producten wordt nu verder uitgebreid met nieuwe producten. We zien de JBL Flip 6 Bluetooth-speaker, en ook nieuwe draadloze oordopjes.

JBL Flip 6

‘Een ongeëvenaarde sound voor ieder avontuur’. Met die zin omschrijft de fabrikant haar nieuwe product; de JBL Flip 6. Deze Bluetooth-speaker heeft een krachtig geluid dankzij een nieuwe audioconfiguratie. Deze bestaat uit dubbele passieve radiatoren, een racetrack-vormige woofer en een aparte tweeter. Hierdoor moet de handzame Bluetooth-speaker zowel hoge als lage tonen, als details goed laten horen.

De kleurrijke speaker komt uit in november en verschijnt in negen kleuren. Voor de JBL Flip 6 moet 139 euro overgemaakt worden op de rekening van JBL.

Dubbele passieve radiatoren voor een diepe bas

Krachtige racetrack-vormige woofer

Een aparte tweeter voor een hoge frequentie-uitbreiding

Compatible met PartyBoost

12 uur speeltijd

Bluetooth 5.1

IP67 volledig water- en stofdicht

Draadloze oortjes

De audiofabrikant heeft ook nog drie nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. Dit zijn de JBL Reflect Flow Pro, JBL Tune 130NC en JBL Tune 230NC.

JBL Reflect Flow Pro

We beginnen met de JBL Reflect Flow Pro. Deze heeft adaptive noise cancelling en heeft zes microfoons voor een perfecte verstaanbaarheid. Deze headset komt in zwart, blauw, wit en roze op de markt voor 179 euro. Dat moet deze maand nog gaan gebeuren.

Adaptive noise cancelling met Smart Ambient;

Tot 30 uur speeltijd met Qi-compatibel draadloos opladen;

Snel opladen (10 minuten opladen = 1 uur speeltijd);

IP68 golfbestendige bescherming;

6,8 mm drivers leveren JBL Signature Sound;

TWS POWERFIN veilige pasvorm;

6-micstechnologie, twee beamforming microfoons plus een derde voor windonderdrukking op iedere oordop;

Directe toegang tot Google-stemassistent via Hot Word-activering;

Bluetooth 5.0;

Google Fast Pair;

Dual Connect + Sync;

Instelbare aanraakbediening;

Compatibel met JBL Headphones App.

JBL Tune 230NC

De JBL Tune 230NC heeft een 5,8 millimeter driver welke moet zorgen voor de beste geluidskwaliteit. Daarbij beschikken de oordopjes over in totaal vier microfoons en hebben ze een stijlvol ontwerp. Met tien minuten laden kun je weer een uur lang genieten van je muziek. De Tune 230NC is vanaf oktober te koop voor 99 euro in de kleuren zwart, wit, blauw en beige.

Active noise cancelling;

40 uur afspeeltijd;

Snelladen (10 minuten opladen = 1 uur afspeeltijd);

IPX4 water- en zweetbestendig;

5,8mm drivers met JBL Pure Bass-geluid;

TWS-stokvorm;

4-mic technologie voor heldere, duidelijke gesprekken (2-mic op elk oordopje);

Ingebouwde Google- en Alexa-spraakassistenten;

Bluetooth 5.2;

Smart Ambient en Fast Pair;

Dual Connect + Sync;

Aanraakbediening;

Compatibel met JBL Headphones App.

JBL Tune 130NC

Tot slot is er nog de JBL Tune 130NC met 10mm drivers, waardoor met name de bass goed tot haar recht kan komen. Ook hier zien we actieve ruisonderdrukking, vier microfoons en wordt de beste geluidskwaliteit beloofd. Vanaf oktober is de JBL Tune 130NC te koop voor 99 euro in het wit, zwart en blauw.