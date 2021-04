Sony deelt eerste teasers van aankomende Xperia III-launch

Sony bereidt ons voor op een nieuwe aankondiging. Met nog een kleine week te gaan, deelt de fabrikant vast teasers van de nieuwe Xperia 1 III, ofwel de derde generatie Xperia’s.

Xperia III teasers

Op 14 april kunnen we een nieuwe aankondiging verwachten van Sony. De fabrikant zal hier meerdere nieuwe Xperia-devices aankondigen. Eerder gingen er al berichten rond over de Sony Xperia 1 III en de Xperia 1 III. In de wandelgangen wordt ook gesproken over een Xperia Pro en een nieuwe compacte Xperia-smartphone. Of we die ook dan gaan zien, dat is nog niet bekend. De teasers laten in ieder geval vast een glimp zien van de achterkant van de Xperia 1 III met een triple-camera. De teasers kun je hieronder bekijken.



