‘Sony stopt met dit Xperia-model’

Tot nu toe kwamen er jaarlijks drie nieuwe Android-smartphones van Sony in de Xperia-reeks. De fabrikant zal echter met één toestelmodel stoppen. De fabrikant zou zich alleen nog op het hoge en het lage(re) segment willen richten.

Geen Xperia 5 meer?

Het lijkt erop dat Sony stopt met de Xperia 5-serie. De fabrikant brengt jaarlijks drie modellen uit; de Xperia 1, Xperia 10 en later in het jaar de Xperia 5-smartphone. Het is bekend dat Sony geen grote speler is in de smartphonewereld, maar met deze wijziging in het beleid zal dat niet gaan veranderen.

De Japanse fabrikant is van plan om geen nieuwe Sony Xperia 5 uit te brengen. De fabrikant zou in plaats daarvan de Sony Xperia 5 V blijven verkopen, maar een Xperia 5 VI zouden we dus niet hoeven te verwachten. Dit zou in ieder geval voor dit jaar het geval zijn. Volgens de fabrikant zouden klanten steeds vaker overstappen van de Xperia 5 naar een Xperia 1-model.

Met deze stap zou Sony een vlaggenschip in het portfolio hebben en een mid-end toestel. Met een portfolio van twee modellen, is het maar de vraag of Sony wat marktaandeel weet te winnen.

Sony Xperia 1 VI Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend