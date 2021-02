Sony heeft in vierde kwartaal 2020 slechts 1 miljoen smartphones verkocht

Sony kijkt terug op het afgelopen kwartaal. In het vierde kwartaal van 2020 heeft de fabrikant 1 miljoen smartphones verkocht. Maar is dat positief nieuws?

Sony verkopen in Q4 2020

Met een aantal van 1 miljoen verkochte smartphones in het vierde kwartaal van 2020 kan het merk terugkijken op een redelijk scorend 2020. Het is een stuk meer dan de 600.000 toestellen die in het derde kwartaal verkocht werden door de Japanse fabrikant.

Deze cijfers zijn echter wel 23 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de dalende leveringen is de opbrengst wel gestegen, ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft vermoedelijk te maken met de hogere prijs voor toestellen en lagere bedrijfskosten van Sony.

Dit jaar verwachten we nieuwe smartphones van de fabrikant. In ieder geval de Sony Xperia 1 III en Xperia 10 III zitten in de pijplijn.

