Spotify storing zorgt voor problemen met afspelen van muziek (19 april)

Er is een storing gaande bij muziekdienst Spotify. Gebruikers kunnen hierdoor problemen ondervinden met het afspelen van muziek. Opvallend is dat Spotify niet vaak lijkt te kampen met storingen.

Storing bij Spotify

Sinds eerder vanmiddag ervaren gebruikers van muziekdienst Spotify met problemen. Door een storing kunnen veel gebruikers niet aan de slag met het ontdekken en beluisteren van (nieuwe) muziek. Wanneer een track niet in de cache staat, worden deze tracks overgeslagen, net zolang totdat er een track wel in de cache voorkomt. De storing komt zowel in de mobiele app voor, als op de desktop. Op de computer wordt onderstaande melding getoond.

Spotify zegt bekend te zijn met de storing en werkt aan een oplossing. Het is niet bekend wanneer de storing bij de Zweedse muziekdienst verholpen is.