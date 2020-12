Sygic komt met Android Auto-app: concurrentie voor Maps en Waze

In navolging op Google Maps en Waze kondigt nu ook navigatie-app Sygic haar komst aan voor Android Auto. De dienst kan vanaf nu gebruikt worden in de beta-versie en we krijgen direct een goede indruk.

Sygic voor Android Auto

Goed nieuws voor degenen met een auto die ondersteuning heeft voor Android Auto. Een grote naam biedt de dienst vanaf nu aan voor het multimediasysteem met de ondersteuning hiervoor; Sygic. Nadat eerder al de navigatie-apps van Google Maps en Waze uitgebracht werden voor Android Auto, kan Sygic hier nu aan toegevoegd worden.

Allereerst is de dienst beschikbaar in de beta-versie, al is die voor iedereen eenvoudig te downloaden. Je kunt je namelijk via deze link aanmelden voor het beta-programma van Sygic in de Play Store. Eenmaal in de beta (versie 19), dien je in de Sygic Store de proeflicentie voor Android Auto te activeren. Op het platform Reddit zijn enkele foto’s gedeeld van Sygic voor Android Auto. Op de foto’s is te zien dat het een vrij simplistische interface biedt en dat je direct zicht hebt op de belangrijkste features van het systeem.

Wanneer de betafase afgerond is, zal de Android Auto-integratie ook naar de stabiele versie van Sygic uitgerold worden. Onbekend is wanneer dit staat te gebeuren.