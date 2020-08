Terugkeer voor BlackBerry: 5G-smartphone met fysiek toetsenbord

BlackBerry is een naam die we de laatste tijd niet meer zo vaak voorbij hebben zien komen. Toch is de fabrikant niet dood. Er is een terugkeer van BlackBerry; met 5G en een fysiek toetsenbord.

BlackBerry met 5G op komst

BlackBerry is niet meer wat het geweest is, maar de naam bloeit nog voort. OnwardMobility is een bedrijf uit Amerika, met een focus op beveiligingsoplossingen. Zij hebben een licentie voor het uitbrengen van toestellen met de naam BlackBerry. Het bedrijf heeft bekend gemaakt in 2021 met een nieuwe smartphone te komen.

Dit toestel, waarvan de naam nog onbekend is, zal voorzien zijn van een volwaardig fysiek toetsenbord en ondersteuning voor het 5G-netwerk, zo stelt het bedrijf. Voorheen werden BlackBerry’s nog door TCL op de markt gebracht, maar die licentie liep eerder al af. Onbekend is wanneer OnwardMobility het toestel in 2021 uitbrengt. Het ligt voor de hand dat de BlackBerry 5G smartphone, waarvan er overigens naar het schijnt meerdere zullen verschijnen, draaien op Android, met de tools van BlackBerry.

Zodra erover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.