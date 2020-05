Dating-apps doen goede zaken vanwege het coronavirus. Omdat het daten een stuk lastiger is geworden wil Tinder nu de optie aanbieden om met je match te videobellen.

Videobellen met je match

Tinder is de meest bekende dating-app die je simpel op je smartphone kunt gebruiken. Door te swipen door de profielen heb je met een aantal veegbewegingen je mogelijke match gevonden. Alleen, door het coronavirus is het maken van een date toch net wat lastiger. Dat ziet ook moederbedrijf Match en werkt nu aan een nieuwe functie voor Tinder.

Het moet op korte termijn mogelijk worden om via de Tinder app te videobellen, zo meldt het bedrijf in een brief aan aandeelhouders. Door het coronavirus brengen mensen al meer tijd door op dating-apps en worden er langere gesprekken gevoerd. Gebruikers zouden de wens hebben om met potentiële partners te videobellen, zo laat Match weten. Volgens hen is de manier waarop mensen online daten door ‘social distancing’ in snel tempo veranderd.

Tinder zou videobellen uiterlijk in juni willen toevoegen aan de app. Chatten via de Tinder app is gratis. Het is op dit moment niet duidelijk of je voor videobellen moet gaan betalen of dat dit een gratis functie is.