Tinder komt met update: donker thema en 5 nieuwe functies

Nieuwe functies staan klaar voor dating-app Tinder. In totaal gaat het om zes nieuwe functies die zijn toegevoegd. Daaronder valt ook de toevoeging van het donkere thema, die je vanaf nu kunt gebruiken.

Update voor Tinder

Je kunt vanaf nu een update downloaden voor de dating-app Tinder. Deze applicatie wordt allereerst nu voorzien van een donker thema. Hiermee is het scherm prettiger afleesbaar in omgevingen met weinig licht. Daarnaast zijn er nog vijf andere functies toegevoegd door de ontwikkelaars van de dienst.

Tinder, de populaire datingapp, heeft een nieuwe update uitgebracht met een aantal nieuwe functies. Deze functies zijn bedoeld om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om persoonlijke matches te vinden.

Een van de nieuwe functies is Weetjes. Hiermee kun je korte, leuke feitjes over jezelf delen. Deze feitjes kunnen bijvoorbeeld over je hobby’s, interesses of persoonlijkheid gaan. Weetjes zijn een leuke manier om een gesprek te beginnen met een match.

Een andere nieuwe functie is Profiel quiz. Met deze functie kun je quizvragen beantwoorden die je persoonlijkheid weerspiegelen. De antwoorden op deze vragen worden vervolgens op je profiel weergegeven. Dit is een goede manier om potentiële matches te laten zien wat je interesses zijn.

De functie Lifestyle biedt de mogelijkheid om informatie over jezelf te delen die verder gaat dan je interesses en hobby’s. Je kunt bijvoorbeeld je sterrenbeeld, liefdestaal, huisdieren en eetgewoonten delen. Dit helpt potentiële matches om je beter te leren kennen.

Tinder heeft ook de rapportagemogelijkheden verbeterd. Je kunt nu specifieke dingen rapporteren die niet kloppen aan een profiel. Dit helpt om Tinder een veiligere omgeving te maken.

Tot slot heeft Tinder een nieuwe look gekregen. De interface is vernieuwd en de animaties zijn verbeterd. Ook het “It’s a Match!”-scherm is vernieuwd.