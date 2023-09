TomTom Go Navigatie aanbieding: 12 maanden voor totaal €0,99

We zijn gestuit op een nieuwe aanbieding, die mogelijk wel heel interessant is. Het is een flinke korting op TomTom Go Navigatie, de navigatie-app van TomTom voor op je smartphone (of tablet). Voor nog geen euro heb je er twaalf maanden plezier van.

TomTom Go Navigatie met flinke korting

Zo nu en dan komen er weleens interessante aanbiedingen voorbij op het internet. Vandaag is er ook zo eentje. Je kunt namelijk een flinke korting krijgen op TomTom Go Navigatie. Eerder hebben we in onze TomTom Go Navigatie review al uitgebreid je kennis laten maken met de dienst. Zo kun je bijvoorbeeld de dienst uitgebreid gebruiken in combinatie met Android Auto. Je profiteert daarbij van de grote hoeveelheid data van TomTom, inclusief de verkeersdrukte en de flitspalen.

Heb je nog niet eerder kennis gemaakt met de dienst, dan kun je nu voor 0,99 eurocent twaalf maanden lang de dienst gebruiken. Je kunt het op ieder moment opzeggen; na twaalf maanden wordt de dienst automatisch verlengd. De aanbieding geldt voor zowel iPhone als met Android. Zover bekend geldt de aanbieding alleen vandaag nog, en dien je je voucher die je aanschaft bij iBood, voor 8 oktober te activeren. Zoals gezegd geldt het niet voor bestaande klanten of degenen die eerder een account hebben gehad.

Heb je de voucher via iBood gekocht, dan dien je via deze pagina van TomTom de voucher te verzilveren. Vanaf dan start de 12 maanden periode van TomTom Go Navigation. Overigens geldt de aanbieding alleen voor de auto-versie en niet voor de vrachtwagen-versie.