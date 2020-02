De vergeten smartphone: Samsung Omnia 7

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ bespreken we de Samsung Omnia 7. Deze Windows Phone-smartphone werd bijna tien jaar geleden uitgebracht. Wat kunnen we ons nog herinneren van deze telefoon?

Samsung Omnia 7

De Samsung Omnia 7 was de eerste smartphone van Samsung welke voorzien was van Windows Phone 7. Dit was de nieuwste mobiele versie van Windows. Overigens was het niet het eerste Windows-toestel van Samsung, want voor de komst van Windows Phone was er eerst nog Windows Mobile. Het design van de Omnia 7 zag er goed uit en er waren ook nette specificaties. Onder het scherm zagen we twee touch-sensitive toetsen en de Windows-knop.

In 2010 werd de Samsung Omnia 7 i8700 aangekondigd, een half jaar ervoor was er de baanbrekende Samsung Galaxy S i9000, de onwijs populaire Android-telefoon van dezelfde fabrikant. Daarmee had het gelijk al een grote concurrent uit eigen fabriek. De Windows Phone 7 interface was te herkennen aan de gekleurde blokken (genaamd Metro, met Live Tiles) en ook kon je uit de Windows Market Place apps downloaden. Met Xbox Live kon je aan de slag met games en films. Deze dienst kwam later pas beschikbaar in Nederland. Vier jaar na het verschijnen van de Omnia 7 werd de ondersteuning voor Windows Phone 7 gestaakt.

Qua specificaties en mogelijkheden had de Omnia 7 uitgebreide mogelijkheden. Er was een 4,0 inch Super AMOLED-beeldscherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Een front-camera was niet aanwezig, maar aan de achterzijde had de Samsung wel een 5 megapixel camera, met autofocus en LED-flitser. Verder was de smartphone uitgerust met een Snapdragon S1 single-core processor, 512MB aan werkgeheugen en 8/16GB aan opslagruimte. De Samsung Omnia 7 werd geleverd met een 1500 mAh accu.

De Samsung Omnia 7 kwam ook naar Nederland. Hier kreeg het apparaat een prijskaartje van net iets onder de 500 euro.



Samsung Omnia 7 samengevat in 5 punten: