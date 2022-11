Vivo presenteert nieuwe X90-serie met Snapdragon en MediaTek

De Chinese fabrikant Vivo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd in de nieuwe Vivo X90-serie. Het zijn de X90, de X90 Pro en de X90 Pro+. Ze zijn voorzien van de allernieuwste processoren.

Vivo X90-serie

Vivo hoort met haar merk tot hetzelfde moederbedrijf als Oppo en OnePlus. De fabrikant had Nederlandse ambities en begon daar mee, maar inmiddels zijn de zaken gepauzeerd in ons land. Dat betekent echter niet dat alles stilstaat bij de fabrikant. Het merk presenteert nu de nieuwe Vivo X90, X90 Pro en X90 Pro+. De Pro+ is voorzien van de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De twee andere modellen zijn voorzien van de MediaTek Dimensity 9200 chipset. Deze twee processoren werden beiden eerder deze maand aangekondigd.

De Vivo X90 en X90 Pro krijgen een 6,78 inch AMOLED-scherm dat doorloopt aan de zijkant. Deze levert een 120Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 1300 nits. De X90 zijn uitgerust met een 50MP hoofdcamera met OIS, een 12 megapixel groothoek en een 12 megapixel telefotolens met 2x zoom. Bij de Pro zien we een 1-inch sensor, samen met een 48MP groothoek, 50MP portretlens en 64MP periscooplens voor telefoto’s met 3,5x zoom. Bij de Vivo X90 zien we een 4810 mAh batterij, bij de Pro is dat 60 mAh meer. De telefoons kunnen opgeladen worden met 120W.

Vivo X90 Pro+

Dan nog de Vivo X90 Pro+. Dat toestel krijgt dezelfde camera-opstelling als de Pro, dus inclusief de 1-inch lens. Met de camera kun je alle kanten op, waarbij er samengewerkt is met Zeiss voor natuurlijke kleuren. Je kunt ook de Vivo Vivd Color kleurenmodus kiezen, waarbij je extra verzadiging toevoegt. De Pro+ heeft een 4700 mAh batterij met 80W bedraad en 50W draadloos laden.

Voor nu zijn de toestellen enkel voor China zelf aangekondigd. Er is nog niks bekend over een komst van de toestellen buiten China, ook al worden ze al op het WK voetbal gepromoot op de borden langs het veld. De prijs van het standaard model begint bij omgerekend 505 euro. De Pro+ gaat over de toonbank voor 885 euro, terwijl je voor de Pro 680 euro neer moet tellen. Dit zijn bedragen voor China, dus exclusief belastingen en dergelijke.