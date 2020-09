Populaire mediaspeler VLC krijgt met versie 3.3 update nieuw Material Theme

Google past sinds enige tijd haar nieuwe Material Theme-stijl toe in apps. Ook verschillende applicaties volgen, en nu is VLC aan de beurt. We zien een compleet nieuw design.

VLC voor Android 3.3

In de Google Play Store staat een update klaar voor mediaspeler VLC. Met versie 3.3 worden gebruikers verrast door een compleet nieuw design. Dit ontwerp is in de Material Theme stijl die Google als opvolger heeft gekozen voor het Material Design. Voortaan vind je onderin beeld gelijk ook de verschillende opties. Denk aan een overzicht van je video’s, muziek, bestanden, afspeellijsten en meer.

Bij het donkere thema krijg je een volledig zwarte omgeving voorgeschoteld. Het voordeel hiervan is dat er bij toestellen met een OLED-scherm minder accu verbruikt wordt. De videospeler is ook verbeterd. Hierbij hebben de ontwikkelaars gewerkt aan meer opties. Zo kan schermrotatie tijdens het afspelen vergrendeld worden en zijn er nog meer verbeteringen doorgevoerd.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Downloaden uit de Play Store kan via onderstaande button.