Volg de NN Marathon in Rotterdam met de app voor 2023

Dit jaar gaan er weer duizenden lopers uit binnen- en buitenland dé Marathon van Rotterdam lopen. Dit weekend zal dit gaan gebeuren. Je eigen sportprestaties kun je bijhouden met de Marathon Rotterdam app, maar ook krijg je updates en kun je deelnemers volgen.

Marathon Rotterdam app

Ieder jaar kijken vele duizenden mensen uit binnen- en buitenland uit naar één van de belangrijkste hardloopwedstrijden ter wereld. Het is de NN Marathon Rotterdam die ook dit jaar weer gehouden zal worden. Met de NN Marathon Rotterdam app hoef je niets te missen. Of je nou deelnemer of bezoeker bent, de applicatie staat je bij in het weekend van 15 en 16 april.

Vandaag, 15 april, zijn onder andere de kinderen aan de beurt die deel kunnen nemen aan de marathon. Ook zien we verschillende andere activiteiten. Op zondag 16 april gaat het grote spektakel echt van start met de verschillende waves die verspreid over de dag vertrekken. Via de applicatie kun je deelnemers zoeken op naam of startnummer, en krijg je direct de mogelijkheid om een push-notificatie te ontvangen als er nieuws over hem of haar is. Ben je zelf deelnemer, dan kun je verschillende statistieken opvragen over je prestaties.

Uiteraard heb je in de NN Marathon Rotterdam 2023 app ook toegang tot de verschillende uitslagen, het klassement en gerelateerde informatie. Natuurlijk kun je ook de route van de Marathon raadplegen via de applicatie. Zo zie je op de kaart direct waar de hulpposten zijn, maar ook de plekken om wat te drinken en waar je verschillende andere tussenpunten hebt. De app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.