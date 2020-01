Op zaterdag 11 januari start het nieuwe seizoen 2020 van Wie is de Mol? Dankzij de bijbehorende Wie is de Mol? app kun je een poule aanmaken en het opnemen tegen je vrienden. Wie zal dit jaar de mol zijn?

Wie is de Mol? app

Ieder jaar zitten vele duizenden, zo niet miljoenen mensen aan de buis gekluisterd voor het spel Wie is de Mol? De jacht op de mol begint dit jaar op zaterdag 11 januari. Mocht je niet zolang willen wachten, dan kun je nu alvast aan de slag met de Wie is de Mol? app. Hiermee kun je je eigen voorspellingen doen en punten inzetten op de door jou verdachte kandidaten.

Het doel is natuurlijk om de hoogste score te halen. Om het socialer en nog leuker te maken, kun je een poule aanmaken, of deelnemen aan een poule. Je kunt het dan opnemen tegen bijvoorbeeld je vrienden, familie of collega’s. Je kunt het ook voor alleen jezelf spelen zonder deel te nemen aan één van de vele poules. Ook vind je in de Wie is de Mol? app de landelijke verdenkingen van kandidaten en vind je in de app het laatste nieuws.

Met de update voor het seizoen van 2020 kun je niet meer inloggen met een oud account. Je dient een nieuw account aan te maken. Samen met deze update is er een nieuw design en kun je vrienden eenvoudig uitnodigen voor je poule door een link te delen. De Wie is de Mol app kun je gratis downloaden voor Android, via de onderstaande Play Store button.