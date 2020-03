Wiko presenteert betaalbare, interessante Wiko View 4 en 4 Lite

Het van oorsprong Franse Wiko heeft twee nieuwe toestellen aangekondigd, de Wiko View 4 en Wiko View 4 Lite. Beide smartphones komen op de markt met Android 10 en hebben goede specificaties.

Wiko View 4-serie

Wiko heeft twee smartphones aangekondigd in de Wiko View 4-serie. De fabrikant brengt hiermee een opvolger uit voor de 3-serie, waar toen nog een Pro-versie van verscheen. De twee toestellen zijn allebei uitgerust met Android 10, en dat kunnen we niet van elke smartphone zeggen die nu wordt uitgebracht. Daarnaast hebben zowel de View 4 als View 4 Lite een MediaTek octa-core processor aan boord en een flinke accu. We hebben de details op een rijtje gezet.

Wiko View 4

De Wiko View 4 heeft een 6,52 inch HD+ beeldscherm, 3GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslagruimte. De stijlvol vormgegeven telefoon is verder uitgerust met een enorme accucapaciteit van 5000 mAh. Achterop zit een triple-camera met een 13MP hoofdlens, 2MP dieptelens en 5 megapixel groothoekcamera. De prijs van de telefoon komt uit op een erg interessante 159,99 euro.

Wiko View 4 Lite

De Lite is een iets minder uitgebreide smartphone, maar zeker niet slecht uitgerust. Zo heeft de smartphone een flinke 4000 mAh accu meegekregen. Daarbij is er een 6,52 inch HD+ beeldscherm, net als zijn grote broer. Het RAM-geheugen komt neer op 2GB en er is 32GB aan opslagruimte. De cameraspecificaties zijn hetzelfde als die van de Wiko View 4. Voor de View 4 Lite betaal je 129,99 euro.

Release

Echter is er een ‘maar’. De telefoons komen niet naar Nederland. Wiko heeft onlangs onverwacht en zonder berichtgeving de deuren gesloten. Maar mocht je op zoek zijn naar een betaalbare, uitgebreide smartphone, misschien loont het dan de View 4 te bekijken in België of Duitsland. Houdt dan wel rekening met het matige updatebeleid van Wiko. De Wiko View 4 verschijnt later deze maand, de Lite komt in april.