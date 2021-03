Xiaomi Mi 11 Lite foto uitgelekt: dit kunnen we verwachten

Een duidelijke foto van de Xiaomi Mi 11 Lite is uitgelekt op het internet. Hiermee zien we een duidelijke invloed van de Mi 11, de high-end smartphone van het bedrijf.

Xiaomi Mi 11 Lite in het nieuws

Sinds deze week is de Xiaomi Mi 11 officieel te koop in Nederland. Er komt echter meer familie-uitbreiding aan, zo bleek eerder al uit informatie die uitgelekt was. Nu horen we meer over de Xiaomi Mi 11 Lite.

Volgens de bron zal het toestel volgende maand in India en andere markten verschijnen, maar komt hij later ook naar Europa. De smartphone zal uitgebracht worden in de kleuren zwart, blauw en lichtroze. Daarbij komen we ook de specificaties van de nieuwe smartphone te weten.

Xiaomi zal de nieuwe Mi 11 Lite voorzien van een Snapdragon 765G chipset met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verder zullen we een 6,55 inch LCD-scherm gaan zien met 120Hz verversingssnelheid, samen met 6GB RAM, 128GB opslagruimte en een 4150 mAh accu. Daarbij zal de smartphone een triple-camera meekrijgen met 64MP hoofdlens, samen met een 5 en een 8 megapixel lens.

We zullen nog even moeten wachten of de specificaties juist zijn. Als er meer informatie is, lees je dat natuurlijk op DroidApp.