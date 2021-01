Xiaomi Mi Band 6 details duiken op: ingebouwde GPS-ontvanger en veel verbeteringen

Xiaomi werkt aan een nieuwe versie van de Mi Band, waarbij we inmiddels naar versie 6.0 gaan. De Xiaomi Mi Band 6 zal voorzien zijn van een ingebouwde GPS-ontvanger en verschillende andere verbeteringen.

Xiaomi Mi Band 6 in aantocht

Nog niet zo gek lang is de Xiaomi Mi Band 5 in Nederland verkrijgbaar. Xiaomi werkt echter nu al aan een nieuw model onder de naam Xiaomi Mi Band 6. De nieuwe fitness-tracker zal uitgebracht worden in twee varianten, met en zonder NFC. De versie met NFC zal alleen in China uitgebracht worden.

Interessant is dat Xiaomi ervoor kiest om de Mi Band 6 met een ingebouwde GPS-ontvanger uit te rusten. Tot nu toe gebruikt de Mi Band voor de locatiebepaling de GPS-zender in je smartphone. Overigens kan dat bij de Mi Band 6 nog steeds, omdat er dan gebruik gemaakt wordt van A-GPS, wat zorgt voor snelle positiebepaling. Net als het huidige model kan de ‘6’ de hoeveelheid zuurstof in het bloed meten (SpO2). Daarbij heeft de fabrikant 19 nieuwe trainingsmodi toegevoegd voor het tracken van je activiteiten. Denk onder andere aan bowlen, fitness binnen, indoor schaatsen, gymnastiek, dansen, boksen, badminton en basketbal. Ook zijn de wijzerplaten vernieuwd.

Om je te helpen concentreren zal de Mi Band 6 voorzien zijn van de Pomodoro-techniek. Gedurende een tijdsduur van 25 minuten worden app-meldingen geblokkeerd. Ook helpt het je met het nemen van een pauze na 25 minuten. De slaapgegevens kunnen nu alleen via de app bekeken worden, maar dat gaat veranderen, bij de Mi Band 6 kun je deze informatie ook op de smartwatch bekijken. Een hele fijne toevoeging is dat de Mi Band 6 bij notificaties voortaan ook emoji’s kan tonen. Bij een inkomende oproep kun je voortaan ervoor kiezen om een automatisch antwoord te sturen.

De Mi Band 5 werd in juli gepresenteerd. Als Xiaomi dezelfde tijdsplanning aanhoudt, duurt het nog een klein half jaar totdat we de Mi Band 6 gaan zien. We houden het in de gaten!

De foto bovenaan het artikel toont de Mi Band 5.