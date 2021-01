Xiaomi’s vouwbare smartphone duikt op in straatbeeld

3Er zijn foto’s verschenen van een nieuwe smartphone van Xiaomi. Het gaat om de eerste vouwbare telefoon van de fabrikant. Eerder zagen we al vouwbare toestellen van Samsung, Huawei en Motorola.

Foldable smartphone van Xiaomi

Xiaomi werkt aan een vouwbare smartphone. Dat is op zich geen nieuws, aangezien er al langere tijd geruchten over rondgaan. Na Samsung, Motorola en Huawei wil ook Xiaomi een ‘foldable’ smartphone uitbrengen. Het lijkt erop dat het er nu daadwerkelijk in een vergevorderd stadium mee bezig is. Op foto’s is te zien dat de vouwbare telefoon in het straatbeeld is opgedoken. Het gaat hier om een prototype.

Het type heeft veel weg van de Samsung Galaxy Fold, waarbij dankzij MIUI 12 duidelijk wordt, dat het hier gaat om een apparaat van Xiaomi. De foto’s zijn gemaakt in de Chinese metro. De hoes moet het daadwerkelijke design nog een beetje verhullen. Aan de hand van de foto’s wordt enkel duidelijk dat er 256GB aan opslagruimte beschikbaar is, maar dat het verder niet duidelijk is. Overigens is het wel opvallend dat een selfie-cam lijkt te ontbreken. Wanneer we de vouwbare smartphone kunnen verwachten is niet bekend.