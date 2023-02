Samsung Galaxy S23 Ultra: drie toffe functies die je nu terugvindt

Samsung heeft deze week haar nieuwe Galaxy S23-serie aangekondigd. Mooi nieuws, want in de nieuwe serie krijg je weer een reeks nieuwe mogelijkheden tot je beschikking. Wat is er nieuw bij de Galaxy S23 Ultra?

Nieuwe functies bij Galaxy S23 Ultra

Als opvolger van de Samsung Galaxy S22-serie, is van de week de nieuwe Galaxy S23-serie aangekondigd. Drie stijlvolle smartphones in een fris nieuw jasje met nieuwe mogelijkheden en opties. In dit artikel delen we de drie tofste nieuwe features die terug kunt vinden op de Samsung S23 Ultra. Wil je de andere modellen ook zien, bekijk dan onze Galaxy S23 preview.

200 megapixel camera

Natuurlijk valt de Samsung Galaxy S23 Ultra direct op vanwege haar 200 megapixel camera. Hiermee maak je de mooiste foto’s en kun je 10x optisch inzoomen. Wil je nog verder? Met Space Zoom is het mogelijk om 100x in te zoomen op je onderwerp. Verder is er de mogelijkheid om in de donkere uren mooie foto’s te maken. De nachtmodus is namelijk flink verbeterd en dit geldt niet alleen voor je foto’s, maar ook voor je video’s. Slechte belichting en nachtvideo’s zijn voor de S23 Ultra geen probleem. Ook kun je met de Expert RAW app foto’s in RAW maken en later nog nabewerken.

Snapdragon 8 Gen 2

De nieuwste chipset van Qualcomm zien we terug in de S23-serie, waarmee de Exynos processor die voorheen gebruikt werd, vervangen wordt. Dit betekent dat je de voordelen van de Snapdragon 8 Gen 2 tot je beschikking krijgt. Deze chipset is razendsnel en staat ook bekend om zijn efficiƫntie in het uithoudingsvermogen. Samen met de 8GB of 12GB (afhankelijk van het gekozen model) aan werkgeheugen is je toestel razendsnel in het uitvoeren van de taken die je hem opdraagt.

S Pen

De S Pen van de Samsung Galaxy S23 Ultra laat je nog prettiger het toestel gebruiken. Niet alleen kun je op het vergrendelscherm direct een notitie schrijven, je kunt ook ermee foto’s bewerken en razendsnel screenshots maken. Tevens kun je aan de slag met kleuren en tekenen, en ook is er ruimte voor andere handige acties die je met behulp van de S Pen kunt uitvoeren. Zo kan deze dienen als afstandsbediening voor je presentatie, of kan je hem gebruiken als ontspanknop tijdens het foto’s maken. De S Pen zit opgeborgen aan de onderkant van het toestel.

Dit is een samenwerking met KPN