Photoshop Camera is nieuwe gratis fotobewerker met lenzen en filters

Adobe heeft een nieuwe fotobewerker uitgebracht voor Android (en iOS). Met Photoshop Camera kun je verschillende bewerkingen toepassen en gebruik maken van lenzen en filters.

Photoshop Camera

In de Google Play Store heeft Adobe, bekend van verschillende programma’s zoals Illustrator en Photoshop, een nieuwe applicatie uitgebracht. Mobiele gebruikers kunnen aan de slag met de app ‘Photoshop Camera’. Hiermee kun je verschillende bewerkingen uitvoeren op de foto’s die je met je smartphone hebt gemaakt, of hebt opgeslagen. Tevens kun je vanuit de applicatie ook direct een foto maken.

Door het gebruik van verschillende lenzen kun je verschillende stijlen gebruiken bij het maken van je foto’s. Denk aan pop-art, mixed media of één van de andere vele keuzes. Iedere week belooft Adobe nieuwe lenzen toe te voegen aan de Photoshop Camera app. Een andere handige tool moet de kwaliteit van je foto’s verder verbeteren. Automatisch kan bijvoorbeeld het contrast en de belichting geoptimaliseerd worden. Eventueel kun je dit ook handmatig aanpassen.

Middels kunstmatige intelligentie (AI) kan de app ook zelf suggesties doen. Hiervoor kijkt het naar wat er te zien is op de foto, en krijg je aanbevelingen te zien voor het toepassen van bepaalde effecten voor het beste resultaat. Met verschillende filters en lezen kun je dus extra effecten toevoegen. Hierdoor kan een strakblauwe hemel ineens veranderen in een donkere sterrenhemel of met vuurwerk. De intensiteit van het filter kun je aanpassen naar eigen wens.

Om Photoshop Camera te gebruiken dien je wel in te loggen met een Google-, of Facebook-account. Eventueel kun je ook je aanmelden met een Adobe ID. Er zijn hieraan geen kosten verbonden. De app werkt niet op alle toestellen, zo laat Adobe weten. Op de Samsung Galaxy S9, S10, S20, Note 9 en Note 10 werkt hij zonder problemen. Net als de OnePlus 6- en hogere series en de Pixel 3/Pixel 4. Mogelijk wordt later het aantal ondersteunende toestellen verder uitgebreid.