Bijna 6 jaar oude Galaxy S6 en S6 Edge krijgen nieuwe update; ook S7-serie krijgt update

Opmerkelijk nieuws uit de hoek van Samsung. De 5,5 jaar oude Galaxy S6-serie van de fabrikant wordt nu bijgewerkt met een update. Ook voor de S7 wordt een nieuwe update aangereikt.

Galaxy S6 krijgt update

In het voorjaar van 2015 bracht Samsung de Samsung Galaxy S6-serie uit; een smartphonereeks met een glazen behuizing; uniek voor de Galaxy-lijn. Bij de S6 Edge konden we daarnaast kennismaken met de gebogen schermranden. De laatste update voor de Galaxy S6-serie werden al een poos geleden uitgebracht. De toestellen zijn immers al bijna zes jaar oud. Toch is er nu opmerkelijk nieuws te melden.

Voor de Samsung Galaxy S6 is Samsung in Nederland begonnen met het verspreiden van een nieuwe update. Het is niet helemaal duidelijk wat er met de update aangepakt wordt. Dit omdat de Android-versie op 7.0 Nougat blijft staan en ook de beveiligingspatch op juni 2018 staat. De changelog meldt wel dat de beveiliging van het apparaat is verbeterd. We vermoeden dat Samsung toch een aantal zaken heeft aangepakt in de beveiliging, en dat is petje af voor Samsung, dat na 5,5 jaar nog een toestel bijhoudt met updates.

De update is inmiddels verkrijgbaar voor de Galaxy S6-serie. Je krijgt een melding zodra deze beschikbaar is op je smartphone. Overigens is er ook nieuws te melden voor de Galaxy S7-serie. De twee toestellen, S7 en S7 Edge, ontvangen nu officieel in Nederland de beveiligingsupdate van september waar we eerder al over schreven.

