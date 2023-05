Action komt met smartphone-paraplu voor €1,69

Het belooft deze week weer warm te worden. Niet alleen zelf wil je waarschijnlijk niet altijd in de zon lopen, je smartphone vindt dit ook niet leuk. Gelukkig is er een nu een paraplu voor je smartphone.

Smartphone-paraplu bij de Action

Een paraplu voor je smartphone? Jazeker. Winkelketen Action denkt dat dit is wat we nodig hebben deze zomer. Om je smartphone te beschermen tegen de zon en de warmte, kun je deze paraplu gebruiken. Daarnaast is het handig dat het scherm van het toestel ook nog eens beter afleesbaar is, doordat direct zonlicht geblokkeerd wordt met deze parasol/paraplu.

Je hoeft de smartphone-paraplu niet onhandig zelf boven je toestel te houden. Met de zuignap bevestig je de paraplu gemakkelijk aan de achterkant van je telefoon, vervolgens kun je de richting van de paraplu aanpassen aan de stand van de zon. Je hebt keuze uit verschillende kleuren, zoals groen, roze en geel. Overigens nog een goede tip; wil je je smartphone goed beschermen deze zomer? DroidApp heeft eerder een overzicht gepubliceerd met handige tips om je smartphone koel te houden in de zomer.

Action verkoopt de smartphone-paraplu voor 1,69 euro in de winkels. Geen zin om naar de Action te gaan; je vindt varianten erop ook op AliExpress. Ben je nou benieuwd welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de beste weer-app. De resultaten lees je terug in de weer-app test.