Äike T is nieuwe elektrische step met 40 kilometer range en opladen via USB

Elektrische steps zijn booming. Je ziet ze steeds vaker op de Nederlandse wegen, ook al zijn ze officieel nog niet toegestaan. Het bedrijf Äike uit Estland heeft een innovatieve step ontworpen, waarbij gedacht is aan allerlei functies en mogelijkheden.

Äike T elektrische step

In tal van verschillende steden kun je je voortbewegen op een elektrische step, bijvoorbeeld van verschillende aanbieders zoals Dott. Steeds meer fabrikanten wagen zich op de elektrische step, die ook wel e-scooter wordt genoemd. Denk aan Segway, Xiaomi en Sharp. Nu is er het Estse Äike, dat de Äike T heeft gepresenteerd. Bij dit model wordt uitsluitend gewerkt met materialen van Europese makelij en daarbij is er met tal van aspecten rekening gehouden door de groep ingenieursstudenten uit de Estse hoofdstad Tallinn. Ervaring met voertuigen hadden ze al; want ze ontworpen en bouwden met succes elektrische raceauto’s voor in de internationale competities. Tegenwoordig hebben ze een Internet-of-Things bedrijf in connectiviteitsdiensten; een techniek die in veel elektrische stepjes zit vandaag de dag.

De studenten merkten veel nadelen aan de elektrische stepjes die je veel tegenkomt. Goedkoop, slechte hardware en zonder duurzame productie. Het bedrijf heeft al eigen elektrische stepjes die worden gebruikt door verschillende deelbedrijven. Van de 3500 stepjes zijn in de afgelopen twee jaar slechts zeven stepjes afgeschreven. Dit aantal ligt bij deelplatformen vele malen hoger; mogelijk zelfs op hetzelfde aantal, maar dan per dag.

Äike heeft nu de Äike T gelanceerd, die veel slimmer en degelijker moet zijn dan de concurrenten. Door het gebruik van stevige materialen komt het gewicht van de step uit op 19kg. Er is een 350W motor waarmee je een topsnelheid kunt bereiken van 25 kilometer per uur. Dit alles met een actieradius van 40 kilometer, wat veel is voor een step. Is de accu leeg? Dan hoef je niet op zoek te gaan naar dat dikke accublok, of terug naar huis te lopen; het opladen gaat gewoon via de USB-C aansluiting, waardoor je de oplader van je telefoon of laptop kunt gebruiken. Met een beetje krachtige lader duurt het laden 6-8 uur. De accu is gemakkelijk uitneembaar.

Op je smartphone kun je de bijbehorende app downloaden voor je Äike T step. Hiermee krijg je direct een melding als er iemand onbevoegd aan je step zit, maar kun je ook verschillende instellingen aanpassen. Er is een ingebouwd alarm en een automatische remvergrendeling. Dankzij de geïntegreerde GPS-zender kun je het stepje overal volgen. Met de handige multi-rider functie in de app, kan een vriend of vriendin makkelijk je step lenen door een QR-code te scannen op je smartphone.

Beschikbaarheid

Äike start nu met de pre-order voor de Äike T voor een bedrag van 999 euro, met een aanbetaling van 69 euro. De uitlevering start in november, de pre-order start voor 500 bestellingen.