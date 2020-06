Albert Heijn stunt met flinke kortingen op Google Nest Home en Hub

Bij supermarktketen Albert Heijn kun je deze week profiteren van flinke kortingen op verschillende slimme apparaten. We zien kortingen op bijvoorbeeld de Google Nest Mini en de Nest Hub.

Google Nest aanbieding

In de nieuwste folder van Albert Heijn kun je interessante aanbiedingen tegenkomen voor slimme apparaten van Google. We zetten de aanbiedingen uit de folder voor je op een rijtje. De aanbieding geldt vanaf aankomende maandag 8 juni, maar wees er op tijd bij; op is op.

Als eerst is er de Google Nest Mini. Dit is de nieuwste versie van de slimme speaker van Google. Hij is vrij handzaam en dankzij de handige opening kun je hem ook ophangen aan de muur. Het is de slimme assistent die je bij verschillende taken kan helpen. Denk aan het opvragen van je agenda, het weer en de verkeersinformatie. Koppel je je favoriete muziekdienst, en je kunt direct een track afspelen van Spotify of YouTube. Heb je meer Nest Mini’s, dan kun je door het hele huis dezelfde muziek afspelen. Natuurlijk kun je ook praten met DroidApp, via de Assistent. De normale prijs ligt op 59,00 euro, maar komende week vind je hem bij Albert Heijn voor 34,99 euro.

Nest Hub

Dan is er nog de Google Nest Hub. Deze is qua functionaliteit vergelijkbaar met de Nest Mini, maar er is een groot verschil; er is een scherm. Hierdoor heb je snel inzicht in bijvoorbeeld de aanbiedingen van de supermarkt. Ook de weersverwachting, je agenda en de verkeersinformatie zie je direct op het beeldscherm. Net als bij de normale Nest Mini kun je ook eenvoudig de verlichting inschakelen in huis, mits dit slimme lampen zijn. De Nest Hub kost normaal 89,00 euro, in de aanbieding komt de prijs uit op 49,99 euro.

Heb je misgegrepen bij de actie, je kunt de Google Nest Hub ook aanschaffen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. De Nest Mini is verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.