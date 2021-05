Alcatel brengt scherp geprijsde Alcatel 1S (2021) en 3L (2021) uit in Nederland

Alcatel heeft twee smartphones uitgebracht in ons land. Het zijn de eerder aangekondigde Alcatel 1S (2021) en Alcatel 3L (2021). Beide smartphones kun je nu voor een nette prijs in Nederland kopen. We zetten de details op een rijtje.

Alcatel 1S en 3L in Nederland

We beginnen met de Alcatel 1S (2021). Deze smartphone is de opvolger van de eerder uitgebrachte 2020-versie. In eerdere reviews wisten de goedkope Alcatel-toestellen zich al goed te bewijzen. Aan de specs van de Alcatel 1S (2021) hoeft het niet perse te liggen. Voor net wat meer dan 100 euro koop je de smartphone, en krijg je een 6,52 inch scherm met HD+ resolutie, 3GB RAM-geheugen en een MediaTek octa-core chipset. Goed nieuws is er verder over de software, want de Alcatel 1S (2021) draait op Android 11. Verder is er een triple-camera met 13MP hoofdsensor en een 4000 mAh batterij.

Alcatel 3L (2021)

Alcatel brengt ook gelijk de Alcatel 3L (2021) uit in ons land. Voor 140 euro krijg je een toestel met een 6,52 inch HD+ scherm, 4GB RAM en een triple-camera met 48 megapixel hoofdlens. Daarbij heeft ook dit toestel Android 11 aan boord en een 4000 mAh accu. Voor het opslaan van je bestanden heb je 64GB aan geheugen tot je beschikking en dit kun je uitbreiden middels een geheugenkaart.

