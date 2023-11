All Against 1 app: speel thuis live mee met de spelshow

Vanavond start het nieuwe programma ‘All Against 1’ op RTL 4. In deze spelshow neemt één speler in het programma het op tegen het publiek, dat thuis op de bank zit. Hoe goed weet jij het antwoord op de vragen?

All Against 1 app

Voor het entertainment op de zaterdagavond komt RTL4 de komende weken met een nieuwe spelshow op televisie; All Against 1. Tijdens deze show nemen deelnemers het in de studio op tegen het thuispubliek. Jij kan onderdeel zijn van dit thuispubliek en thuis live meespelen met de All Against 1 app.

In de All Against 1 app vind je net als de speler in de studio, de vraag. Hier krijg je vervolgens even de tijd voor om deze te beantwoorden. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met de inschattingsvragen en zo kans maken op een leuke geldprijs.

All Against One wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé en Jelka van Houten. Van Houten zien we als presentatrice terug op verschillende locaties, waar experimenten worden uitgevoerd. Martijn Krabbé blijft in de studio en laat je de uitkomsten van deze uitdagingen voorspellen en inschatten via de bijbehorende app. Nadat er zeven experimenten zijn gedaan, wordt de balans opgemaakt van wie de beste inschattingen heeft gemaakt.

Downloaden

All Against 1 is vanaf zaterdag 11 november te zien om 20:00 uur op RTL 4. De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button, of op je iPhone uit de App Store.