De Amazon Prime Big Deal days zijn van start gegaan. De webwinkel stunt deze twee dagen met kortingen op veel producten in het assortiment. Wat zijn de leukste deals?

Amazon Prime Big Deal days

Webwinkel Amazon heeft vandaag en morgen de prijzen van een groot aantal producten omlaag gedaan. Dit in het kader van de Amazon Prime Big Deal days. Vandaag en morgen kun je profiteren van kortingen op uiteenlopende producten. Een compleet overzicht van de aanbiedingen vind je op deze pagina. Vaak geldt op is op.

Je kunt tientjes besparen op beveiligingsproducten van Ring, veel korting krijgen op Oral-B tandenborstels en opzetborstels, harde schijven van SanDisk, smartphones, accessoires, stofzuigers, Zwitsal en verzorgingsproducten.

Voorwaarde is wel dat je lid bent van Amazon Prime. Ben je dat niet, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Voor €2,99 per maand ben je lid, krijg je altijd gratis verzending, toegang tot videodienst Amazon Prime en meer. Dit kun je per maand gewoon weer opzeggen en je kunt ook de gratis proefmaand gebuiken.

De Amazon Prime Big Deal days zijn 10 en 11 oktober. De voordeelpagina met aanbiedingen vind je hier.