Amazon Prime Day 2023: alleen vandaag en morgen flinke aanbiedingen

Shoppen bij Amazon kan vandaag en morgen een stuk goedkoper uitvallen. Tijdens de Amazon Prime Day krijg je namelijk flinke kortingen op uiteenlopende artikelen. Op 11 en 12 juli 2023 kun je namelijk gaan voor kortingen van vele topmerken.

Amazon Prime Day

Dinsdag en woensdag is het weer Amazon Prime Day. Hierbij draait het om het kopen van nieuwe producten met leuke kortingen. Dit gaat om vele producten. Denk aan Samsung, Garmin, Philips, Bosch, Robijn, LEGO, korting op e-readers, beveiligingscamera’s, ventilatoren, Echo-producten en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe tandenborstel of iets voor in de keuken of in huis, je kunt het nu met een leuke korting aanschaffen.

Tijdens Amazon Prime Day profiteer je van kortingen die flink op kunnen lopen. Goed om te weten is dat dit wel enkel geldt voor klanten met Amazon Prime. Dit is de eerste (proef-)maand gratis, anders 2,99 euro per maand. Je krijgt dan onbeperkte toegang tot Prime Gaming, streamingdienst Prime Video, altijd gratis bezorging en verschillende andere toevoegingen. Je kunt je abonnement altijd opzeggen, dus ook na de eerste maand.

Vandaag en morgen kun je profiteren van de Amazon Prime Day aanbiedingen. Je kunt een compleet overzicht krijgen op deze Amazon pagina.