Amazon Prime wordt in Nederland flink duurder: 4,99 euro per maand

Klanten met Amazon Prime gaan dieper in de buidel tasten voor het gebruik van het abonnement. De prijsverhoging geldt voor Nederland en stijgt met enkele euro’s. Met Amazon Prime krijg je verschillende voordelen.

Amazon Prime wordt duurder

Webwinkel Amazon heeft bekend gemaakt dat het de prijzen van Amazon Prime verhoogt. Het gaat om een wijziging voor de Nederlandse markt. Het maandbedrag gaat met twee euro omhoog. Dit betekent dat je geen 2,99 euro per maand betaalt, maar 4,99 euro per maand. De wijziging gaat per direct in voor nieuwe abonnees. Voor huidige leden wordt de nieuwe prijs vanaf 12 december 2023 in rekening gebracht.

Volgens Amazon is de prijsverhoging nodig om het lidmaatschap waardevoller te maken voor klanten. Klanten met Amazon Prime kunnen niet alleen bij de webwinkel profiteren van gratis bezorging en soms ook op dezelfde dag. Verder heb je toegang tot Amazon Prime Video, waar Amazon nog verder in wil investeren.

Klanten die niet de nieuwe maandprijs willen betalen, kunnen hun Amazon Prima abonnement opzeggen. In geval van een opzegging, loopt het lidmaatschap door tot het einde van je huidige betaalperiode.