‘Amerikaanse regering wil sancties Huawei verlichten’: dit betekent het

Volgens bronnen is de Amerikaanse regering van plan om de sancties van het handelsverbod voor Huawei te verlichten. Toch is het niet ineens allemaal rozengeur en maneschijn.

Lichtere sancties voor Huawei

Huawei zou binnenkort weer meer zaken mogen doen met Amerikaanse bedrijven. Dit melden bronnen aan de Financial Times. Tot op heden wordt het Huawei zeer moeilijk gemaakt om met dergelijke bedrijven te handelen omdat de Amerikaanse overheid Huawei beschuldigt van spionage. Hoewel hier nooit bewijs voor is gevonden, zorgt dit wel ervoor dat Huawei het een stuk moeilijker heeft.

De versoepelingen die nu in de pijplijn zouden zitten, moeten het mogelijk dat er weer samengewerkt kan worden met verschillende bedrijven. Samsung zou bijvoorbeeld weer OLED-schermen mogen leveren aan Huawei; OmniVision zou weer met Huawei mogen samenwerken voor de camerasensoren. Tevens is er licht aan het einde van de tunnel voor de hervatting van de eigen Kirin-chipsets. Bijna alle Huawei-toestellen hebben de eigen processoren van Huawei, maar door de sancties staat dit op losse schroeven.

Als de berichten kloppen wil de VS voortaan soepeler zijn in de handelsrestricties. Componenten die te maken hebben met netwerken, zoals 5G-apparatuur zullen geblokkeerd blijven voor Huawei. Eerder zei de VS dat Huawei op de zogenaamde Entity List gezet wordt omdat de producten een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid. Vermoedelijk omdat Amerika bang was voor de grote groei die het Chinese bedrijf maakte.

De overheid van de Verenigde Staten werkt met licenties die voor verschillende fabrikanten al is verstrekt. Dit gebeurde bijvoorbeeld al bij Microsoft en Intel; waardoor Huawei succesvol door kan blijven gaan met het uitbrengen van haar strakke lijn met laptops; de zogenoemde Matebook. Een licentie met Google is echter nog steeds niet goedgekeurd, ondanks dat beide bedrijven zich hier flink voor hebben ingezet. De reden hiervan is niet bekend. Het is onduidelijk of die licentie er wel komt als de versoepelingen definitief worden doorgevoerd. Dit zou een belangrijke stap zijn; want dan zou Huawei gewoon weer de Google-diensten zoals de Play Store, Gmail en Google Maps op haar (nieuwe) toestellen aan kunnen bieden.

We blijven de berichtgeving hierover uiteraard voor je volgen.

Huawei Mate 40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro