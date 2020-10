Huawei presenteert nieuwe Huawei Mate 40-serie

Zojuist heeft Huawei haar nieuwe paradepaardjes aangekondigd. De smartphonefabrikant laat de Huawei Mate 40-serie zien, welke we ook in ons land terug zullen gaan zien. We zetten de details op een rij.

Huawei Mate 40-serie aangekondigd

Normaal pakt Huawei groots uit met aankondigingen. Door het Coronavirus is dat nu niet mogelijk. Daarbij is het lastig om een groot feest te houden, want door de Amerikaanse sancties ziet de fabrikant de populariteit van nieuwe Huawei-toestellen in Europa flink kelderen.

Dat weerhoudt Huawei er echter niet van om nog steeds erg mooie, uitgebreide smartphones op de markt te brengen. Zoals nu ook de Huawei Mate 40-serie die zojuist is gelanceerd.

Huawei Mate 40 Pro / Pro+ en RS

Huawei heeft in totaal vier varianten gepresenteerd; de Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, de Pro+ en de Mate 40 RS. Alleen de Mate 40 Pro komt naar ons land. Het verschil zit hem in de cameramodule, waar die bij de Pro+ en RS vijf lenzen heeft. De Mate 40 RS heeft ook een temperatuurmeter. Ook is de duurdere versie beschikbaar met een keramische achterkant.

Bij de Mate 40 is er een 6,5 inch beeldscherm met iets minder gebogen schermranden, een lagere resolutie (Full-HD+) en een triple-camera zonder periscoop-camera. Daarbij is er een Kirin 9000E processor, 8GB werkgeheugen en een 4200 mAh accu met alleen 40W bekabeld laden. De prijs van dat toestel zou uitkomen op 899 euro.

Mate 40 Pro

De Huawei Mate 40 Pro is een stijlvolle smartphone, uitgerust met een 6,76 zogenaamd Waterfall-display. Een OLED-scherm met 1344p resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. De vingerafdrukscanner is in het scherm geplaatst en ook is er 3D gezichtsherkenning voor een nauwkeurigere scan.

Huawei voorziet de smartphone van een triple-camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens, 20MP groothoeklens en 12MP telelens met 5x optische zoom. Daarbij kan de filmen in 4K en is er een vernieuwde laser focus camera. Aan de voorkant zit een dual-camera met 13MP en 3D ToF sensor.

Qua techniek zit de fabrikant niet stil. Er is een 4400 mAh accu die met 66W bekabeld opgeladen kan worden. Draadloos laden gaat ook supersnel, met 50W. De Huawei Mate 40 Pro beschikt over de Kirin 9000 chipset, 8GB RAM en 128GB/256GB/512GB opslagruimte en ondersteuning voor 5G. Het geheugen kan desgewenst uitgebreid worden middels een NM-card.

Pijnpunt blijft dat de Huawei Mate 40 Pro niet met Google Play-services op de markt wordt gebracht. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10 met EMUI 11.

Eenmaal in de winkels komt het toestel beschikbaar in 5 kleuren; Black, Mystic Silver, Glaze White, Autumn Populus (met geel vegan leather) en Summer Populus (met groen vegan leather). Echter komt hij alleen in het Black en Mystic Silver naar Nederland.

Vanaf 12 november moet het toestel op beperkte schaal verkrijgbaar zijn in Europa. De prijs komt uit op 1199 euro voor de 256GB versie. De andere versies komen niet naar Europa. Huawei presenteerde vanmiddag ook een aantal nieuwe diensten, waaronder een alternatief voor Google Maps; Petal Maps.