Huawei Mate 40 Pro: alle specificaties en details uitgelekt

Deze week kunnen we kennismaken met de nieuwe high-end smartphone van Huawei. De fabrikant geeft de telefoon de naam Huawei Mate 40 Pro. Alle informatie ligt nu al op straat.

Alle informatie over Mate 40 Pro

De geruchtenmolen draait op volle toeren voor de verschillende smartphones; zo ook voor de Huawei Mate 40 Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant zal op 22 oktober officieel aangekondigd worden. Nu heeft de doorgaans goed geïnformeerde bron WinFuture al veel kunnen delen aan informatie die uitgelekt is.

Scherm en specs

Huawei zal de Mate 40 Pro een 6,76 inch OLED-scherm geven met een beeldresolutie van 2772 x 1344 pixels. Hierbij is niet bekend of het toestel een hoge verversingssnelheid meekrijgt, maar die kans achten we wel heel groot. De smartphone komt met de laatste Kirin-chipset die door TSMC wordt gemaakt, vanwege de Amerikaanse handelssancties. Het gaat om de Kirin 9000, met een kloksnelheid van maximaal 2,04 GHz. Uiteraard is er ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De Huawei Mate 40 Pro komt in Europa beschikbaar met 8GB RAM, in China met 12GB werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 256GB.

Camera

De camera krijgt volledige aandacht bij de Mate 40 Pro, zoals we eigenlijk van Huawei gewend zijn. De smartphone krijgt een 50 megapixel (f/1.9) hoofdcamera, een lichtgevoelige 20 megapixel groothoeklens (f/1.8) en een 12 megapixel telelens met zoom (f/3.4). Met de camera ook in 4K gefilmd worden en de camera zit vol met handige tools voor de beste autofocus. Voorop zit een dubbele front-camera met 13MP hoofdcamera (f/2.4) en een extra sensor, te gebruiken voor 3D gestures over het scherm. Dit doet denken aan de handpalmherkenning van de LG G8s.

De 4400 mAh accu in de Mate 40 Pro kan met een snelheid van 65W snel opgeladen worden. Dit gaat via de nieuwe SuperCharge lader die aangesloten wordt op de USB-C aansluiting. Natuurlijk is ook draadloos laden weer mogelijk. De smartphone verschijnt met Android 10 en EMUI 11, maar helaas weer zonder Google Play-services door de Amerikaanse sancties.

Release

Huawei wil de Mate 40 Pro in Europa uitbrengen in het zwart en zilver, terwijl in China meer kleuren gepland zijn. Informatie over prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend. Het is de vraag of de toestellen direct ook naar Nederland komen. De vraag naar Huawei-toestellen zonder Google Play-services is hier niet bijster hoog om het voorzichtig te stellen. En dat blijft natuurlijk doodzonde.