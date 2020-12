Android 11 wordt uitgerold naar Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro

Goed nieuws voor de bezitters van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro. De fabrikant lijkt te zijn gestart met het updaten van deze twee toestellen naar Android 11.

Android 11 voor Mi 10 (Pro)

Verschillende gebruikers van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro hebben ons gemeld dat er een nieuwe update binnengehaald kan worden. De smartphonefabrikant brengt vanaf nu Android 11 met MIUI 12 uit. In september maakte Xiaomi bekend dat de Mi 10 en Mi 10 Pro de eerste twee toestellen zouden zijn die de update konden verwachten. Dat is dus nu het geval.

Met Android 11 worden gelijk een reeks verbeteringen doorgevoerd. Je kunt het nieuwe power-menu gebruiken met snelle handelingen voor slimme apparaten. Daarnaast zijn notificaties verbeterd, net als de mediabediening, zijn er chat-bubbels en krijg je meer privacy-opties.

Het kan zijn dat de update gefaseerd uitgerold wordt. Dit betekent dat het even kan duren totdat de update bij iedereen aangekomen is. Wanneer hij beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je Xiaomi Mi 10 of Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 568,00 euro