Android 13 beschikbaar voor Galaxy A23, A32 en M22

Android 13 voor drie Samsung’s

Samsung rolt de nieuwe update van Android 13 uit voor drie van haar modellen. Samsung heeft de smaak flink te pakken met het verspreiden van Android 13, want in de afgelopen tijd zijn al een hoop toestellen van het merk voorzien van de nieuwe Android-versie. Hierbij gaat het niet alleen om de dure toestellen, maar juist ook toestellen uit het goedkopere segment. Dat zien we nu ook, met; de lichting van drie smartphones die geüpdatet worden naar Android 13, dit samen met One UI 5.

De update naar Android 13 met One UI 5 staat klaar voor de Galaxy A23, de Galaxy A32 en de Galaxy M22. Bij de M22 wordt ook gelijk beveiligingsupdate oktober meegeleverd, zo meldt Simon ons. Dankzij de nieuwe update naar Android 13 met One UI 5 krijg je het nieuwe privacy-overzicht, waarbij je snel inzicht hebt in je beveiliging. Verder kun je aan de slag met meer kleuren voor het Kleurenpalet, waarbij de kleuren zich aanpassen aan de ingestelde achtergrond. Je kunt ook per app instellen in welke taal je de applicatie wilt gebruiken, en er zijn verschillende wijzigingen in de interface, bijvoorbeeld in de camera-app.

