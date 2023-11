Google erkent Android 14-bug op Pixel-toestellen met meerdere profielen

Een bug in Android 14 zorgt voor vergaande problemen bij sommige gebruikers van een Pixel-toestel. Het probleem duikt op als iemand meerdere gebruikersprofielen heeft ingesteld op zijn of haar Pixel-toestel.

Bug in Android 14

Google heeft erkend dat een bug in de Android 14-update problemen kan veroorzaken op Pixel-toestellen met meerdere gebruikersprofielen. De primaire gebruiker krijgt hierdoor geen toegang meer tot de mediaopslag. Een poging tot herstel kan ertoe leiden dat het toestel in een opstartlus terechtkomt.

De bug treft Pixel-apparaten die de Android 14-update hebben ontvangen en verschillende gebruikersprofielen hebben ingesteld. Google werkt aan een oplossing voor het probleem en heeft al een Google Play-systeemupdate uitgebracht die helpt voorkomen dat het probleem op meer apparaten wordt getriggerd.

In sommige gevallen kregen gebruikers een foutmelding tijdens het opnieuw opstarten. Daarbij kregen gebruikers enkel de optie om de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Met als gevolg dat de gebruiker zijn of haar bestanden kwijt is. Het probleem lijkt voor te komen bij de Pixel 6, Pixel Fold en Pixel Tablet. Het is niet bekend of andere modellen zoals de Pixel 7- en 8 ook de problemen hebben.

Google raadt gebruikers die nog geen last hebben van het probleem, om geen extra gebruikersprofiel te maken, of om hierop in te loggen, zolang er nog geen fix is verschenen.